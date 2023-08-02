Ломаченко проведет бой за титул WBC против непобедимого американца
Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с Шакуром Стивенсоном из США в поединке за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBC
Об этом сообщает BoxingNews24.
В среду, 2 августа, WBC (Всемирный боксерский совет) объявил обладателя титула в легком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хейни "чемпионом в отпуске", поскольку американец решил провести следующий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против соотечественника Реджиса Прогрейс.
WBC планирует санкционировать бой за вакантный титул в легком весе между обязательным соискателем Шакуром Стивенсоном и лидером рейтинга Василием Ломаченко.
"Чемпион, давай устроим бой высочайшего уровня", - призвал Стивенсон, который не потерпел среди профессионалов ни одного поражения и одержал 20 побед.
Поражение от Хэйни
Ломаченко 21 мая в Лас-Вегасе проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Для 35-летнего боксера из Украины это поражение стало третьим в карьере. Он не согласился с проигрышем и потребовал у американца реванша.
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