Об этом сообщает BoxingNews24.

В среду, 2 августа, WBC (Всемирный боксерский совет) объявил обладателя титула в легком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хейни "чемпионом в отпуске", поскольку американец решил провести следующий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против соотечественника Реджиса Прогрейс.

WBC планирует санкционировать бой за вакантный титул в легком весе между обязательным соискателем Шакуром Стивенсоном и лидером рейтинга Василием Ломаченко.

"Чемпион, давай устроим бой высочайшего уровня", - призвал Стивенсон, который не потерпел среди профессионалов ни одного поражения и одержал 20 побед.

Поражение от Хэйни

Ломаченко 21 мая в Лас-Вегасе проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Для 35-летнего боксера из Украины это поражение стало третьим в карьере. Он не согласился с проигрышем и потребовал у американца реванша.