Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе: промоутер заявил о работе над датой поединка

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Арума, стороны активно работают над согласованием даты и места боя Ломаченко – Хейни.

"Его следующий бой будет с Ломаченко. Мы сейчас работаем над датой и местом. Но это его следующий бой. Выигрыш или проигрыш Девина станет большим, важным фактором в боксе. Замечательный молодой человек. Очень хороший боец. Мне нравится, как он себя ведет. Мне нравится, как он сражается. А поединок с Ломаченко - это бой с мастером. Поэтому будет очень интересный бой", - сказал промоутер Боб Арум.

Все 4 главных пояса в легком весе (до 61,2 кг) - WBA, WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) принадлежат именно Девину Хейни.

5 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил , что боксер проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Девина Хейни в марте 2023 года.

14 декабря Хейни заявил, что требует провести бой против Ломаченко перед Рамаданом.

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