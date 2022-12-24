Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе: промоутер заявил о работе над датой поединка
Промоутер Боб Арум рассказал, что следующий бой американца Дэвина Хейни будет с украинцем Василием Ломаченко, сейчас идет работа над датой боя
Об этом сообщает Boxingscene .
По словам Арума, стороны активно работают над согласованием даты и места боя Ломаченко – Хейни.
"Его следующий бой будет с Ломаченко. Мы сейчас работаем над датой и местом. Но это его следующий бой. Выигрыш или проигрыш Девина станет большим, важным фактором в боксе. Замечательный молодой человек. Очень хороший боец. Мне нравится, как он себя ведет. Мне нравится, как он сражается. А поединок с Ломаченко - это бой с мастером. Поэтому будет очень интересный бой", - сказал промоутер Боб Арум.
Все 4 главных пояса в легком весе (до 61,2 кг) - WBA, WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) принадлежат именно Девину Хейни.
- 5 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил , что боксер проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Девина Хейни в марте 2023 года.
- 14 декабря Хейни заявил, что требует провести бой против Ломаченко перед Рамаданом.
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