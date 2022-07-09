Об этом заявил промоутер американца Эдди Хирн YouTube-канала Intu Boxing.

По его словам, в октябре 2022 Хейни будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) в реванше с Камбососом, а победитель этого поединка встретится с Ломаченко.

"Думаю, что Хейни проведет реванш с Камбососом в октябре, и думаю, что Ломаченко встретится с победителем. Также я ожидаю, что вскоре Дэвин Хейни поднимется в весе, но Ломаченко – проблема для всех этих ребят", – сказал Хирн.

Девин Хейни 5 июня победил Джорджа Камбососа по очкам и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

После боя американец заявил, что хочет встретиться с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко. Именно украинец должен сразиться с Камбососом, однако он отказался покидать Украину во время войны и остался в родном Белгороде-Днестровском, где вступил в ряды Теробороны.

18 июня Джордж Камбосос активировал опцию реванша после поражения от Дэвина Хэйни.

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