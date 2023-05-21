Ломаченко проиграл Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира
В воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе Василий Ломаченко уступил американцу Дэвину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лас-Вегасе (США) Хейни защищал в поединке против боксера из Украины все четыре чемпионских титула в легком весе (до 61,2 кг).
Бой проходил с переменным успехом. Ломаченко и Хейни попеременно перехватывали инициативу, перед решающими двумя раундами было сложно отдать одному из соперников предпочтение по очкам. На карточках авторитетного сайта Boxinscene счет был равным – 95:95.
Ломаченко пошел вперед в 11-м раунде, заставил Хейни отчаянно защищаться и выиграл важную трехминутку.
В решающем раунде Ломаченко продолжил владеть преимуществом и уверенно завершил поединок.
Однако в итоге судьи зафиксировали победу Дэвина Хейни по очкам. Американец победил единогласным решением – 116:112, 115:113, 115:113 – и защитил звание абсолютного чемпиона мира.
- 17 мая Ломаченко устроил спор с Хейни из-за обвинений в применении грязных приемов.
- 19 мая Дэвин Хейни толкнул Василия Ломаченко во время дуэли взглядов перед боем.
- 20 мая стало известно, что Ломаченко получит за бой против Хэйни $3 млн , а американец заработает $4 млн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное