Ломаченко проиграл Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лас-Вегасе (США) Хейни защищал в поединке против боксера из Украины все четыре чемпионских титула в легком весе (до 61,2 кг).

Бой проходил с переменным успехом. Ломаченко и Хейни попеременно перехватывали инициативу, перед решающими двумя раундами было сложно отдать одному из соперников предпочтение по очкам. На карточках авторитетного сайта Boxinscene счет был равным – 95:95.

Ломаченко пошел вперед в 11-м раунде, заставил Хейни отчаянно защищаться и выиграл важную трехминутку.

В решающем раунде Ломаченко продолжил владеть преимуществом и уверенно завершил поединок.

Однако в итоге судьи зафиксировали победу Дэвина Хейни по очкам. Американец победил единогласным решением – 116:112, 115:113, 115:113 – и защитил звание абсолютного чемпиона мира.