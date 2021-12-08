Ломаченко признался, какими были его эмоции после поражения Лопеса от Камбососа

Об этом сообщает bbc.

По словам Ломаченко, он обрадовался победе Камбососа над Лопесом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Я был очень рад, когда Камбосос победил Лопеса. Я понимаю его чувство - когда ты выигрываешь золото, достигаешь цели, это невероятно. Хочу его поздравить. Я хочу встретиться с ним в ринге. Но вопрос в том, хочет ли он провести бой со мной", - сказал Ломаченко.

В октябре 2020 года украинец проиграл Лопесу и лишился титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирной боксерской рады). Ломаченко безуспешно пытался получить реванш, но американец ему отказал, поскольку пункт о повторном поединке не был внесен в контракт на первое сражение.

Камбосос 28 ноября победил Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

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