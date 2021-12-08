Ломаченко признался, какими были его эмоции после поражения Лопеса от Камбососа
Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что обрадовался поражению американца Теофимо Лопеса от австралийца Джорджа Камбососа в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает bbc.
По словам Ломаченко, он обрадовался победе Камбососа над Лопесом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Я был очень рад, когда Камбосос победил Лопеса. Я понимаю его чувство - когда ты выигрываешь золото, достигаешь цели, это невероятно. Хочу его поздравить. Я хочу встретиться с ним в ринге. Но вопрос в том, хочет ли он провести бой со мной", - сказал Ломаченко.
В октябре 2020 года украинец проиграл Лопесу и лишился титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирной боксерской рады). Ломаченко безуспешно пытался получить реванш, но американец ему отказал, поскольку пункт о повторном поединке не был внесен в контракт на первое сражение.
Камбосос 28 ноября победил Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- 7 декабря стало известно, что американец Джервонта Дэвис может получить право на поединок с Джорджем Камбососом.
- Американский боксер Джервонта Дэвис отказался от титула WBA в первом полусреднем весе, чтобы сосредоточиться на боях в легком дивизионе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.92
- Актуальное
- Важное