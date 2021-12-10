Ломаченко признался, что планирует делать после боя с Комми

Об этом сообщает FightHype.com.



По словам Ломаченко, он мечтает стать абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).



"У меня есть цель, мечта стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Поэтому я останусь в легком весе и продолжу свою карьеру здесь. Я не знаю о своем будущем, поскольку сосредоточено на субботнем поединке. После этого боя мы сможем обсудить мое будущее ", – рассказал Василий Ломаченко.

Букмекеры уверены, что у Ломаченко не возникнет никаких проблем в поединке против Комми. Коэффициент победы украинца 1,09. Выигрыш гонца оценивается в 9,50. Ничья – 31,0.

Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы пройдет в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке.



Украинцы смогут посмотреть матч на Megogo.

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