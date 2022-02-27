Ломаченко присоединился к рядам терробороны
На фоне полномасштабного нападения РФ на Украину украинский боксер Василий Ломаченко присоединился к Белгород-Днестровскому батальону терробороны в Одесской области
Об этом сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан .
По его словам, батальон терробороны города сформирован и вооружен. Бойцы будут охранять порядок в Белгород-Днестровском и не допустят диверсантов и мародеров.
"Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко!", - заметил Виталий Граждан.
Мэр Белгород-Днестровского заверил людей, что в городе все будет хорошо.
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