Ломаченко приехал на бой Усик - Дюбуа во Вроцлаве
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко прибыл во польский Вроцлав, чтобы поддержать Александра Усика
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на журналиста Яцека Яника.
В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.
Транслятором боя является Megogo. Начало поединка не раньше 23:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.
Утром субботы, 26 августа, экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко прибыл в польский Вроцлав, чтобы поддержать Усика.
- В мае 2023 года Александр Усик не приехал на бой Василия Ломаченко против Девина Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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