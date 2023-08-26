Ломаченко приехал на бой Усик - Дюбуа во Вроцлаве

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на журналиста Яцека Яника.

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

Транслятором боя является Megogo. Начало поединка не раньше 23:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.

Утром субботы, 26 августа, экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко прибыл в польский Вроцлав, чтобы поддержать Усика.