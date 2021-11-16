Ломаченко превзошел лучшего боксера мира в престижном рейтинге
Украинский боксер Василий Ломаченко был признан лучшим в мире по точности силовых ударов и опередил в рейтинге мексиканца Сауля Альвареса
Об этом сообщил представитель статистической боксерской системы Compubox Дэн Канобио в Twitter.
По данным Compubox, у Ломаченко есть показатель 47,7% точных ударов. На втором месте расположился чемпион мира по версии WBO (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (47,5%). на третьей позиции – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидер рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, мексиканец Сауль Альварес – у него 47% точных силовых ударов.
Следующий бой Василий Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что американец Теофимо Лопес боится сразиться с Василием Ломаченко , который в первом поединке проиграл из-за травмы.
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