Ломаченко предложили бой за титул абсолютного чемпиона мира, но есть одно условие

Об этом сообщает Thaboxingvoice.



По словам Лу Ди Беллы, промоутера Камбососа, их сторона заинтересована в бою с Ломаченко, ведь он имеет солидный статус в боксе.



"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если он победит Комми, но это еще под большим вопросом. Я был промоутером Комми, он ужасно хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас. Если победит Комми, мы рассмотрим его. Бой с Ломаченко будет большим из-за статуса Василия в индустрии", - сказал Ди Белла.



28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).



Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.



Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

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