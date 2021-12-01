Ломаченко предложили бой за титул абсолютного чемпиона мира, но есть одно условие
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа заявил, что Василий Ломаченко может стать соперником австралийца, если победит Ричарда Комми
Об этом сообщает Thaboxingvoice.
По словам Лу Ди Беллы, промоутера Камбососа, их сторона заинтересована в бою с Ломаченко, ведь он имеет солидный статус в боксе.
"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если он победит Комми, но это еще под большим вопросом. Я был промоутером Комми, он ужасно хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас. Если победит Комми, мы рассмотрим его. Бой с Ломаченко будет большим из-за статуса Василия в индустрии", - сказал Ди Белла.
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- 17 ноября соперник Василия Ломаченко ганец Ричард Комми заявил, что украинский боксер теряет свои лучшие качества под давлением.
- 28 ноября американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 30 ноября американец Девин Хейни, являющийся "регулярным" чемпионом мира WBC в легком весе, признался, что готов провести поединок с Василием Ломаченко.
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