Ломаченко пожаловался, что с ним никто не хочет драться

Ломаченко цитирует Instagram-аккаунт DAZN.



"Никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", - сказал Василий Ломаченко.

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Василий Ломаченко 12 декабря победил ганца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 29 декабря Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против Василия Ломаченко.

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