Ломаченко пожаловался, что с ним никто не хочет драться
Украинец Василий Ломаченко пожаловался, что нет боксеров, желающих выйти с ним в ринг
Ломаченко цитирует Instagram-аккаунт DAZN.
"Никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", - сказал Василий Ломаченко.
Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года
Василий Ломаченко 12 декабря победил ганца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
- Напомним, 29 декабря Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против Василия Ломаченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное