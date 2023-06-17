Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO
Бывший чемпион мира по трем дивизионам Василий Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO
Об этом сообщает официальный сайт WBO .
В субботу, 17 июня, WBO (Всемирная боксерская организация) опубликовала обновленный рейтинг боксеров в легком весе (до 61,2 кг).
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко потерял первую позицию после поражения от Девина Хейни. Теперь боксер занимает второе место.
Представитель Украины Денис Беринчик сохранил третью позицию.
Рейтинг WBO в легком весе
Девин Хейни – чемпион
1. Шакур Стивенсон
2. Василий Ломаченко
3. Денис Беринчик
4. Анхель Фиерро
5. Исаак Круз
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя .
- Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что боксер из Украины намерен продолжать карьеру после поражения от Девина Хейни.
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