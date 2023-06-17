Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO

Об этом сообщает официальный сайт WBO .

В субботу, 17 июня, WBO (Всемирная боксерская организация) опубликовала обновленный рейтинг боксеров в легком весе (до 61,2 кг).

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко потерял первую позицию после поражения от Девина Хейни. Теперь боксер занимает второе место.

Представитель Украины Денис Беринчик сохранил третью позицию.

Рейтинг WBO в легком весе

Девин Хейни – чемпион

1. Шакур Стивенсон

2. Василий Ломаченко

3. Денис Беринчик

4. Анхель Фиерро

5. Исаак Круз