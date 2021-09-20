Ломаченко поставили ультиматум относительно реванша с Лопесом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал H MONEY.



По словам Лопеса-старшего, они не заинтересованы в повторном поединке с Ломаченко и готовы дать ему шанс только, если он поднимется в первый полусредний вес.



"Послушайте, черт побери, что нам может дать Ломаченко? Пошел он. Если Ломаченко хочет драться с нами, пусть поднимается в первый полусредний вес. Я не долбаный идиот, чтобы спускать своего сына в легкий дивизион, чтобы он там чувствовал себя как дерьмо. Они думают, что мы тупицы, которые будут рисковать всем, ничего не получив взамен? Он заставил нас завоевать титул. Иди и возьми пояс, засранец, и тогда мы с тобой подеремся ", - сказал Теофимо Лопес-старший в интервью YouTube-канала H MONEY.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) и лишился звания чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Напомним, 5 сентября Теофимо Лопес заявил, что отказывается проводить второй бой с Василием Ломаченко.

10 сентября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Василий Ломаченко мало делает, чтобы получить реванш с американцем Теофимо Лопесом. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb