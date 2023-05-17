Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Боксер из Украины и США поссорились перед пресс-конференцией в Лас-Вегасе. Ломаченко возмутился постоянными утверждениями Хейни о том, что он демонстрирует грязный бокс и прибегает во время поединков к запрещенным приемам.

"Когда ты вообще видел, чтобы я бился грязно? Где это было? Давай заканчивай с этим", – воскликнул Ломаченко.

Хейни ответил, что, например, в 2021 году в бою с гонцом Ричардом Комми и добавил, что Ломаченко постоянно бьет соперников после команды брейк и остановки боя.

"Ты прекрасно знаешь, что в этом твой самый большой шанс. Ты знаешь, что это твой большой шанс, чтобы меня избить. Только так у тебя будут лучшие шансы", - сказал Хейни.

Американец будет защищать в бою с Ломаченко титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) 20 мая в Лас-Вегасе.