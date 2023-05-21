Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.

21 мая в Лас-Вегасе (США) Ломаченко потерпел сомнительное поражение от Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). В первом комментарии после поединка на ринге он отказался говорить, кого считает настоящим победителем.

"Я не хочу говорить об этом. Все видели, что произошло сегодня. Я думаю, что я могу оставаться в боксе. Я в хорошей форме. Еще увидимся. Все было по правилам. Хейни – хороший боец, но не уровня P4Р (рейтинга лучших боксеров мира вне весовых категорий, - ред.), - сказал Ломаченко.

Он добавил, что после поражения намерен вернуться в Украину и помогать "своей православной церкви".

"Сейчас я хочу вернуться домой, помогать Украине и своей православной церкви", – рассказал Ломаченко, который после поединка развернул в ринге флаг Украины.

Василий Ломаченко, несмотря на полномасштабное вторжение РФ, продолжает поддерживать УПЦ МП. Соответствующие сообщения регулярно появляются в соцсетях боксера и вызывают острую критику со стороны украинских болельщиков. Поэтому Ломаченко заблокировал доступ к своему аккаунту в Instagram для пользователей из Украины.

Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей – 112:116, 113:115, 113:115.