Ломаченко после поражения от Хейни заявил, что возвращается в Украину, чтобы помогать "своей православной церкви"
Василий Ломаченко после поражения от абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни из США пообещал помогать Украине и "своей православной церкви"
Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.
21 мая в Лас-Вегасе (США) Ломаченко потерпел сомнительное поражение от Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). В первом комментарии после поединка на ринге он отказался говорить, кого считает настоящим победителем.
"Я не хочу говорить об этом. Все видели, что произошло сегодня. Я думаю, что я могу оставаться в боксе. Я в хорошей форме. Еще увидимся. Все было по правилам. Хейни – хороший боец, но не уровня P4Р (рейтинга лучших боксеров мира вне весовых категорий, - ред.), - сказал Ломаченко.
Он добавил, что после поражения намерен вернуться в Украину и помогать "своей православной церкви".
"Сейчас я хочу вернуться домой, помогать Украине и своей православной церкви", – рассказал Ломаченко, который после поединка развернул в ринге флаг Украины.
Василий Ломаченко, несмотря на полномасштабное вторжение РФ, продолжает поддерживать УПЦ МП. Соответствующие сообщения регулярно появляются в соцсетях боксера и вызывают острую критику со стороны украинских болельщиков. Поэтому Ломаченко заблокировал доступ к своему аккаунту в Instagram для пользователей из Украины.
Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей – 112:116, 113:115, 113:115.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Дэвину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное