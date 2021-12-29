Ломаченко попросил фанатов выбрать ему следующего соперника в Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко ищет себе следующего соперника в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Instagram-аккаунтах Василия Ломаченко и DAZN появились сообщения, где фанатов просят посоветовать украинскому боксеру, с кем провести следующий бой.
"С кем бы ты хотел видеть этого мужчину в бою в 2022 году?" - так звучит вопрос для читателей.
Большинство подписчиков хотят увидеть бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 28 декабря Джордж Камбосос предложил фанам избрать ему следующего соперника.
- 29 декабря австралийский боксер Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против Ломаченко .
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