Ломаченко попросил фанатов выбрать ему следующего соперника в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Instagram-аккаунтах Василия Ломаченко и DAZN появились сообщения, где фанатов просят посоветовать украинскому боксеру, с кем провести следующий бой.



"С кем бы ты хотел видеть этого мужчину в бою в 2022 году?" - так звучит вопрос для читателей.



Большинство подписчиков хотят увидеть бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).