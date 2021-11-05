Ломаченко попал в топ-10 лучших боксеров XXI века

Рейтинг лучших боксеров составило авторитетное издание talkSPORT.



Ломаченко находится на 8-й строчке в рейтинге лучших боксеров XXI века.



"В любителях у него был поразительный рекорд (396-1), в профи уже провел 17 поединков в трех весовых категориях. Он победил Гэри Рассела-младшего в третьем бою, а затем заставил четырех соперников подряд покинуть ринг среди поединка, потому что они не смогли справиться с его движениями в стиле Матрицы и ударами, которые сыпались со всех сторон.



Ломаченко – единственный украинец в топ-10 этой версии рейтинга. Но в номинацию "достойные упоминания" попали – Александр Усик, Виталий Кличко и Владимир Кличко.



10 лучших боксеров XXI века по версии talkSPORT:



1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)



2. Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО)



3. Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО)



4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)



5. Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО)



6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)



7. Геннадий Головкин (43-1-1, 41 КО)



8. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО)



9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)



10. Андре Уорд (32-0, 16 КО)



Достойные упоминания : Тайсон Фьюри, Марк Антонио Баррера, Эрик Моралес, Александр Усик, Мигель Котто, Теренс Кроуфорд, Серхио Мартинес, Виталий Кличко, Владимир Кличко .

Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

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