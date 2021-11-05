Ломаченко попал в топ-10 лучших боксеров XXI века
Украинец Василий Ломаченко попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров XXI века
Рейтинг лучших боксеров составило авторитетное издание talkSPORT.
Ломаченко находится на 8-й строчке в рейтинге лучших боксеров XXI века.
"В любителях у него был поразительный рекорд (396-1), в профи уже провел 17 поединков в трех весовых категориях. Он победил Гэри Рассела-младшего в третьем бою, а затем заставил четырех соперников подряд покинуть ринг среди поединка, потому что они не смогли справиться с его движениями в стиле Матрицы и ударами, которые сыпались со всех сторон.
Ломаченко – единственный украинец в топ-10 этой версии рейтинга. Но в номинацию "достойные упоминания" попали – Александр Усик, Виталий Кличко и Владимир Кличко.
10 лучших боксеров XXI века по версии talkSPORT:
1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)
2. Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО)
3. Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО)
4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)
5. Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО)
6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)
7. Геннадий Головкин (43-1-1, 41 КО)
8. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО)
9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)
10. Андре Уорд (32-0, 16 КО)
Достойные упоминания : Тайсон Фьюри, Марк Антонио Баррера, Эрик Моралес, Александр Усик, Мигель Котто, Теренс Кроуфорд, Серхио Мартинес, Виталий Кличко, Владимир Кличко .
- Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.
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