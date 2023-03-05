Видео, на котором Ломаченко позирует совместно с Махачевым, обнародовал UFC в twitter.

Ислам Махачев является чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг). Он известен приятельскими отношениями с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым регулярно встречается.

В частности, Рамзан Кадыров бросился защищать Ислама Махачева после его последнего поединка, в котором он одержал противоречивую победу над австралийцем Александером Волкановский. Россиянина после поединка обвинили в нарушении регламента после взвешивания, когда он якобы применил для восстановления запрещенные капельницы.

Василий Ломаченко находится в США, где готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хейни.