Ломаченко попал в новый скандал из-за фото на турнире UFC с любимцем Кадырова
Боксер из Украины Василий Ломаченко посетил турнир UFC в Лас-Вегасе и сфотографировался с российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым
Видео, на котором Ломаченко позирует совместно с Махачевым, обнародовал UFC в twitter.
Ислам Махачев является чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг). Он известен приятельскими отношениями с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым регулярно встречается.
В частности, Рамзан Кадыров бросился защищать Ислама Махачева после его последнего поединка, в котором он одержал противоречивую победу над австралийцем Александером Волкановский. Россиянина после поединка обвинили в нарушении регламента после взвешивания, когда он якобы применил для восстановления запрещенные капельницы.
Василий Ломаченко находится в США, где готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хейни.
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