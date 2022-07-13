Об этом сообщает BoxingNews24 .

"Мы должны увидеть, что будет дальше. Мы взвешиваем наши возможности. Возможно реванш будет, а возможно и нет. Мы должны увидеть, что имеет самый большой смысл для меня. В октябре мы будем биться, но не знаем, кто следующий", - сказал Хейни .

Он намекнул, что согласится второй раз сразиться в Австралии с Камбососом только за большие деньги.

"Они могут приехать в США и получить бой. Если же мы поедем в Австралию, то для нас должно быть смысл вернуться. Так что, если вы хотите, чтобы мы вернулись, то должны сделать правильные выводы", - сказал Хейни.

Девин Хейни 5 июня победил Джорджа Камбососа по очкам и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

После боя американец заявил, что хочет встретиться с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко. Именно украинец должен сразиться с Камбососом, однако он отказался ехать из Украины во время войны и остался в родном Белгороде-Днестровском, где вступил в ряды Теробороны.

18 июня Камбосос активировал опцию реванша после поражения от Хэйни.

9 июля промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится с победителем боя между американцем Девином Хейни и австралийцем Джорджем Камбососом.

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