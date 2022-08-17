Ломаченко покинул Украину
Боксер Василий Ломаченко прилетел в США готовиться к следующему бою
Об этом сообщает BoxingScene .
В ночь на 17 августа Ломаченко прибыл в Лос-Анджелес. Он приступит к подготовке к следующему бою в тренировочном лагере в Южной Калифорнии. Кто станет следующим соперником украинца, пока неизвестно.
Василий Ломаченко после полномасштабного вторжения РФ остался в Украине и вступил в ряды терробороны в Белгород-Днестровском, Одесской области. Из-за этого у него сорвался бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против австралийца Джорджа Камбососа.
В последний раз Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы.
- 16 августа менеджер боксера Эгис Климас заявил, что Василий Ломаченко решил покинуть Украину и улететь в США для подготовки к следующему поединку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное