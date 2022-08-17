Ломаченко покинул Украину

Об этом сообщает BoxingScene .

В ночь на 17 августа Ломаченко прибыл в Лос-Анджелес. Он приступит к подготовке к следующему бою в тренировочном лагере в Южной Калифорнии. Кто станет следующим соперником украинца, пока неизвестно.

Василий Ломаченко после полномасштабного вторжения РФ остался в Украине и вступил в ряды терробороны в Белгород-Днестровском, Одесской области. Из-за этого у него сорвался бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против австралийца Джорджа Камбососа.

В последний раз Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы.

16 августа менеджер боксера Эгис Климас заявил, что Василий Ломаченко решил покинуть Украину и улететь в США для подготовки к следующему поединку.

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