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Ломаченко подождет: Камбосос после поражения от Хейни заявил, что воспользуется правом на реванш

5 июня, 2022 воскресенье
14:53
Спорт

Австралиец Джордж Камбосос после поражения от Дэвина Хейни заявил, что воспользуется правом на реванш и встретится с американцем во второй раз

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) он использует пункт о реванше, который предусмотрен контрактом на первый бой.

"До конца ноября мы повторим это. Я нанес ему удар. Никто другой не смог бы сделать что-то подобное. Для него, Лопеса и Ломаченко было очень много политики. Давайте это сделаем. Давайте болельщикам отличную борьбу", - сказал Камбосос, который 5 июня проиграл Хэйни единогласным решениям судей

Промоутер Василия Ломаченко, также претендующий на бой за звание абсолютного чемпиона, Боб Арум уже раскритиковал австралийца.

"Я думаю, что пункт о реванше в сделках – это плохо для бокса. Я понимаю, почему бойцы и промоутеры хотят его, ведь это бизнес, но это плохо для спорта", – убежден Арум.

Хейни отобрал у Камбососа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета). Хейни владел "обычным" поясом WBC.

Бывший чемпион мира в легком весе - Василий Ломаченко, который отказался покидать Украину до окончания войны с РФ и отклонил предложение Джорджа Камбососа о бое.

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Бокс
Девин Хейни
Джордж Камбосос
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