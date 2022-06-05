Об этом сообщает BoxingScene .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) он использует пункт о реванше, который предусмотрен контрактом на первый бой.

"До конца ноября мы повторим это. Я нанес ему удар. Никто другой не смог бы сделать что-то подобное. Для него, Лопеса и Ломаченко было очень много политики. Давайте это сделаем. Давайте болельщикам отличную борьбу", - сказал Камбосос, который 5 июня проиграл Хэйни единогласным решениям судей

Промоутер Василия Ломаченко, также претендующий на бой за звание абсолютного чемпиона, Боб Арум уже раскритиковал австралийца.

"Я думаю, что пункт о реванше в сделках – это плохо для бокса. Я понимаю, почему бойцы и промоутеры хотят его, ведь это бизнес, но это плохо для спорта", – убежден Арум.

Хейни отобрал у Камбососа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета). Хейни владел "обычным" поясом WBC.

Бывший чемпион мира в легком весе - Василий Ломаченко, который отказался покидать Украину до окончания войны с РФ и отклонил предложение Джорджа Камбососа о бое.

5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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