Ломаченко поддержал митрополита УПЦ МП, против которого СНБО ввел санкции

Ломаченко выложил совместное фото с Лукой в Instagram.

Он также написал строки, которые, очевидно, адресуются в поддержку митрополиту московского патриархата и призвал помнить, что "наша работа принадлежит не начальнику, а Господу".

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задачу, мы должны знать, что любое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам следует выполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления, тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились.

Следует помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божьей, и наша работа принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы это поймем, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и его воле», – написал Ломаченко.

В августе 2022 года Василий Ломаченко опубликовал в Instagram интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки с спорными заявил о войне РФ против Украины.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против семи представителей УПЦ МП.

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