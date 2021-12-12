Ломаченко победил Комми в бою за интерконтинентальный титул WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил Ричарда Комми из Ганы и завоевал интерконтинентальный титул WBO
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В ночь на воскресенье, 12 декабря, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Василий Ломаченко встречался с бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми.
Ломаченко на протяжении всего поединка владел инициативой и позволил Комми забрать всего несколько раундов.
В седьмом раунде украинец ударом в челюсть отправил ганца в нокдаун, однако соперник восстановился и сумел пройти всю дистанцию.
В итоге Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.
Василий Ломаченко получил интерконтинентальный пояс Всемирной боксерской организации, позволяющий ему стать обязательным претендентом на титул WBO в легком весе. Таким образом украинец получит шанс провести бой против абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа.
- Напомним, 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Позже стало известно, что Ломаченко после поединка с Комми хочет встретиться с Камбососом или Хейни.
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