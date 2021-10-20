Ломаченко первым из украинских спортсменов набрал 2 млн подписчиков в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 20 октября, в Instragram-аккаунте Василия Ломаченко произошло важное событие. Он набрал 2 млн подписчиков и стал первым украинцем, кому покорился этот показатель.



На втором месте в рейтинге популярных украинских спортсменов разместился Александр Усик (1,6 млн), который недавно опередил Александра Зинченко (1,4 млн). Четвертая позиция у Андрея Шевченко (1 млн), на пятой - Элина Свитолина (827 тыс.)





Василий Ломаченко 11 декабря встретится с экс-чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

Напомним, 6 октября Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

12 октября Ломаченко заявил, что его главной целью в легком весе является победа над Теофимо Лопесом.

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