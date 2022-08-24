Ломаченко перевез семью в США
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинский боксер приехал готовиться к следующему поединку в США вместе со всей семьей
Об этом сообщает Boxingscene .
По словам промоутера Боба Арума, во время подготовки Василия Ломаченко к следующему бою вместе с ним в соединенных штатах буду находиться вся семья
"Василий приехал в США со всей семьей. Он организовал тренировочный лагерь в районе Лос-Анджелеса", – рассказал Арум.
Он отметил, что украинец проведет бой 29 октября против американца Джемейна Ортиса в Нью-Йорке. Арум добавил, что в случае успеха Василия Ломаченко в этом поединке он рассчитывает в первом квартале 2023 года организовать ему бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с победителем реванша между действующим обладателем титула Дэвином Хейни из США и Джорджем Камбососом из Австралии.
Василий Ломаченко после полномасштабного вторжения РФ остался в Украине и вступил в ряды терробороны в Белгород-Днестровском Одесской области. Из-за этого у него сорвался бой против Камбососа. Боксер покинул Украину 17 августа и улетел в США, а 20 августа побывал в Саудовской Аравии на поединке другого украинского боксера Александра Усик против Энтони Джошуа.
У 34-летнего Ломаченко есть жена, сын и дочь. Его тренирует отец – Анатолий Ломаченко.
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17 августа Василий Ломаченко прилетел в США готовиться к следующему бою.
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