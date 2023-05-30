Ломаченко пересмотрел бой с Хейни и назвал свой счет
Василий Ломаченко заявил, что выиграл у американца Дэвина Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира по меньшей мере 7 из 12 раундов
Об этом Ломаченко рассказал в комментарии ES News .
По его словам, после просмотра поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он утвердился во мнении, что судьи незаслуженно отдали победу Хейни со счетом 116:112, 115:113, 115:113.
"Я посмотрел повтор нашего боя, и мой счет по раундам был 8:4. Это мое субъективное мнение, но все же реальный счет близок к 7:5", - сказал Ломаченко.
Он выразил убеждение, что все, кто разбирается в боксе, считают его победителем.
"Есть как есть. Существует много мнений. Я счастлив, потому что те, кто разбирается в боксе, любит бокс, уважает бокс, считают, что я победил", - отметил Ломаченко.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя .
- Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что боксер из Украины намерен продолжать карьеру после поражения Девина Хейни.
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