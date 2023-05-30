Об этом Ломаченко рассказал в комментарии ES News .

По его словам, после просмотра поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он утвердился во мнении, что судьи незаслуженно отдали победу Хейни со счетом 116:112, 115:113, 115:113.

"Я посмотрел повтор нашего боя, и мой счет по раундам был 8:4. Это мое субъективное мнение, но все же реальный счет близок к 7:5", - сказал Ломаченко.

Он выразил убеждение, что все, кто разбирается в боксе, считают его победителем.

"Есть как есть. Существует много мнений. Я счастлив, потому что те, кто разбирается в боксе, любит бокс, уважает бокс, считают, что я победил", - отметил Ломаченко.