Ломаченко перед боем с ексчемпионом мира попрощался с Украиной
Украинский боксер Василий Ломаченко отправился в США готовиться к поединку против Ричарда Комми из Ганы
Ломаченко выложил видео из аэропорта в Одессе в Instagram.
"Обнял вас достойные. До встречи", - написал Ломаченко, который 11 декабря в Нью-Йорке (США) встретится с ексчемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
Титул IBF в легком весе (до 61,2 кг) в ганца в 2019 году отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 американец также нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
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Напомним, 6 октября Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке .
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