Об этом Ломаченко рассказал в интервью Yahoo! Спорт.

"Конечно, реванш был бы интересен. Вопрос сегодня заключается в каком весе. Мы прекрасно понимаем, что спуститься в категорию 61,2 кг сегодня Лопес вряд ли сможет. Что касается моего подъема, сейчас у меня есть много интересных бойцов в моем весе". Так что в ближайшие год-два я не думаю, что наш поединок возможен", - объяснил Ломаченко.

Он добавил, что в ближайшие два года не намерен завершать карьеру.

"Я собираюсь продолжать карьеру более двух лет. Я просто сказал, что у меня много возможностей в легком весе. Здесь достаточно бойцов, чтобы драться с ними в ближайшие два года. Поэтому мне не нужно подниматься в весе, чтобы подраться с Лопесом. А он не сможет спуститься сюда. Но я ничего не говорил о завершении карьеры в ближайшем будущем", - сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в октябре 2020 года в бою за звание абсолютного чемпиона мира. После этого американец потерял титулы в поединке против австралийца Джорджа Камбососа и перешел в первый полусредний вес (до 63,5 кг).

Пока всеми четырьмя титулами в легком дивизионе владеет Дэвин Хейни из США.

26 октября Василий Ломаченко заявил, что выбрал в соперники малоизвестного американца Джемейна Ортиса из-за годового перерыва в карьере.

Также украинский боксер заявил, что в 2023 году хочет встретиться с американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом.

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