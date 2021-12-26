Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию, где из их кусочков выплавили крестик
Украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои золотые олимпийские медали в Россию, где из их кусочков выплавили крестик для его отца и тренера – Анатолия Ломаченко
Об этом сообщает российская ювелирная компания из Костромы krestik_reznoi в Instagram.
Ювелиры отпилили от каждой медали по кусочку и выплавили из них нательный крестик для отца боксера – Анатолия Ломаченко.
"Наша мастерская впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. Только вдумайтесь, крест нательный из олимпийских медалей. Медалей, доставшихся человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, вошедшие в мировую историю спорта. Из них выполнен нательный крест для ближайшего и самого дорогого человека - отца!" – говорится в сообщении.
Василий Ломаченко дважды становился олимпийским чемпионом. В 2008 году он победил в Пекине в категории до 57 кг, а в 2012 выиграл соревнования в весе до 60 кг.
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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко из-за отсутствия украинского флага во время поединка против Ричарда Комми.
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