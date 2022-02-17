Ломаченко отметил день рождения в Почаевской лавре. ФОТО
В свой день рождения боксер Василий Ломаченко посетил Почаевскую лавру
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Фотографию, где он стоит рядом с Лаврой, Ломаченко распространил в Facebook.
"Получил очень много поздравлений,с разных городов ,и стран нашей планеты! Очень много приятных и добрых пожеланий! Благодарю каждого от души! Всем нам желаю взаимопонимания ,любви и уважения друг к другу… Всем Ангела Хранителя рядом! С Богом!", - Василий Ломаченко.
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