Ломаченко отметил день рождения в Почаевской лавре. ФОТО

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Фотографию, где он стоит рядом с Лаврой, Ломаченко распространил в Facebook.



"Получил очень много поздравлений,с разных городов ,и стран нашей планеты! Очень много приятных и добрых пожеланий! Благодарю каждого от души! Всем нам желаю взаимопонимания ,любви и уважения друг к другу… Всем Ангела Хранителя рядом! С Богом!", - Василий Ломаченко.

