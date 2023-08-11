Ломаченко отказался сразиться за титул WBC против непобедимого американца

Об этом сообщил Стив Ким.

По словам Арума, Ломаченко не хочет драться в этом году, в частности из-за войны в Украине.

"Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск. Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с Одессой, которую бомбят. Он действительно не может сосредоточиться на боях. Я не думаю , что это имеет какое-то отношение к Шакуру", - сказал Арум.

Бой Ломаченко – Стивенсон

В среду, 2 августа, WBC (Всемирный боксерский совет) объявил обладателя титула в легком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хейни "чемпионом в отпуске", поскольку американец решил провести следующий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против соотечественника Реджиса Прогрейс.

WBC планировала санкционировать бой за вакантный титул в легком весе между обязательным соискателем Шакуром Стивенсоном и лидером рейтинга Василием Ломаченко.

Стивенсон не раз вызывал украинца на бой.

Поражение от Хейни

Ломаченко 21 мая в Лас-Вегасе проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Для 35-летнего боксера из Украины это поражение стало третьим в карьере. Он не согласился с проигрышем и потребовал у американца реванша.