Ломаченко отказался сразиться за титул WBC против непобедимого американца
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко не будет следующим соперником Шакура Стивенсона
Об этом сообщил Стив Ким.
По словам Арума, Ломаченко не хочет драться в этом году, в частности из-за войны в Украине.
"Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск. Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с Одессой, которую бомбят. Он действительно не может сосредоточиться на боях. Я не думаю , что это имеет какое-то отношение к Шакуру", - сказал Арум.
Бой Ломаченко – Стивенсон
В среду, 2 августа, WBC (Всемирный боксерский совет) объявил обладателя титула в легком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хейни "чемпионом в отпуске", поскольку американец решил провести следующий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против соотечественника Реджиса Прогрейс.
WBC планировала санкционировать бой за вакантный титул в легком весе между обязательным соискателем Шакуром Стивенсоном и лидером рейтинга Василием Ломаченко.
Стивенсон не раз вызывал украинца на бой.
Поражение от Хейни
Ломаченко 21 мая в Лас-Вегасе проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Для 35-летнего боксера из Украины это поражение стало третьим в карьере. Он не согласился с проигрышем и потребовал у американца реванша.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.96
Покупка 36.96Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное