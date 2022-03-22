Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с абсолютным чемпионом мира, - ESPN
Боксер Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа
Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер в twitter.
По его словам, промоутер австралийца Лу Ди Белла заявил, что Василий Ломаченко решил остаться у Украины на время войны с Россией. Таким образом, украинец отказался от боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.
Ожидается, что с австралийцем встретится "регулярный" чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) американец Дэвин Хейни. Поединок должен пройти 5 июня в Австралии.
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Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину ради проведения чемпионских боев.
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