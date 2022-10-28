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Аналитика

Ломаченко – Ортис. Удастся ли украинскому боксеру перезагрузить карьеру

Дмитрий Марценишин
28 октября, 2022 пятница
12:30
Спорт

В ночь на 30 октября украинский боксер Василий Ломаченко вернется на ринг в поединке против американца Джемейна Ортиса

Бокс

Василий Ломаченко (Украина) - Джемейн Ортис (США)

Рейтинговый бой в легком весе (до 61,2 кг)

30 октября

Нью-Йорк (США) Madison Square Garden Theater

Начало - 04:00

Прямая трансляция на Megogo

Кто будет фаворитом

В ночь на 30 октября Василий Ломаченко предпримет новую попытку рестарта профессиональной карьеры. Украинец проведет первый в 2022 году бой и встретится с американцем Джемейном Ортисом.

Букмекерская контора Vbet считает, что Ломаченко удастся сделать первый шаг на пути к его главной цели – званию абсолютного чемпиона мира. На его победу предлагают коэффициент 1.05, в то время как на выигрыш Ортиса дают 8.50.

Отдельно можно поставить на результат боя. По мнению букмекеров победа украинца почти гарантирована - 1.07, тогда как успех его соперника будет сенсацией - 14.00. Ничью также считают маловероятной – 23.00.

Крутое пике

Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса (справа)

Фото - Getty Images

Карьера Василия Ломаченко совершила крутое пике 17 октября 2022 года. Украинец проиграл по очкам Теофимо Лопесу и потерял титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета). Американец, владевший титулом IBF (Международной боксерской федерации), был провозглашен абсолютным чемпионом мира.

Ломаченко остановился в шаге от главной цели своей карьеры. Он успел побывать чемпионом в трех категориях – полулегкой (до 57,2 кг), второй полулегкой (до 59 кг) и легкой. Однако так близко к завоеванию всех четырех престижных поясов еще не подбирался никогда.

Поэтому неудивительно, что украинец начал искать оправдание своему поражению и утверждал, что его ограбили судьи. Хотя большинство экспертов сошлись во мнении, что Ломаченко в бою с Лопесом был на себя непохож и проиграл заслуженно. Тем более что была веская объективная причина неудачи - в процессе подготовки к бою он травмировал плечо и команда уговаривала его отказаться от поединка. Но тщетно. Украинец решил, что и так справится с соперником и за это поплатился.

Калейдоскоп чемпионов

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос (справа)

Фото - Getty Images

Лопес наверняка понимал, что против здорового Ломаченко у него будет гораздо меньше шансов на победу, поэтому отказался от реванша. Вина за это лежит и на промоутере украинца Бобе Аруме из Top Rank, не прописавшем соответствующий пункт в контракте на первый бой.

Так или иначе, Василий Ломаченко оказался в стороне от борьбы за господство в легком дивизионе, где события разворачивались как в калейдоскопе. Теофимо Лопес в ноябре 2021 года сам вполне почувствовал, что значит боксировать, когда не готов на все 100%. Перед защитой титулов в поединке против австралийца Джорджа Камбососа американец переболел коронавирусом и, несмотря на то, что бой несколько раз переносили, не смог полностью возобновиться. В конце встречи он еле ползал по рингу и заслуженно проиграл по очкам. Звание абсолютного чемпиона мира перехватил Камбосос.

Удачный рестарт

Василий Ломаченко в бою против Массаиоши Накатани (слева)

Фото - Getty Images

Василий Ломаченко, вероятно, вздохнул с облегчением. Вместо бескомпромиссного Лопеса ему предстояло договариваться с другим боксером, который оказался гораздо более адекватным и быстро согласился на поединок.

Сам украинец в это время не сидел сложа руки, а удачно перезапустил карьеру. Он уверенно победил двух боксеров, ранее проигрывавших Теофимо Лопесу. В июне 2021 года украинец нокаутировал в девятом раунде японца Массаиоши Накатани. А в декабре устроил избиение Ричарда Комми из Ганы, которого отправил в нокдаун, однако не стал добивать, прошел всю дистанцию и победил единогласным судейским решением.

Разрушенные мечты

Василий Ломаченко в рядах терробороны

Так Василий Ломаченко во второй раз приблизился к бою за звание абсолютного чемпиона мира. Однако 24 февраля 2022 года началась полномасштабная российская агрессия, которая разрушила планы боксера и миллионов украинцев.

Ломаченко отказался покидать Украину и вступил в ряды терробороны в родном Белгороде-Днестровском в Одесской области.

"Я думал, что бой за звание абсолютного чемпиона станет следующим моим шагом, но жизнь изменила мои планы. 24 февраля в моей стране началась война, и в этот момент я не мог ее покинуть. Я не мог уехать, чтобы реализовать свою мечту тому, что на мне лежала большая ответственность перед моей семьей и страной", – вспоминает Ломаченко.

Даже, несмотря на свой поступок, боксер не избежал критики. В своих постах о войне он удивительным образом избегал упоминаний о том, что агрессию совершает Россия. Промолчал даже после жестокого ракетного удара по Сергеевке, близ своего родного города. Вместо этого опубликовал несколько неоднозначных видео из интервью скандального митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки.

Решение Василия Ломаченко остаться дома, стоило ему желанного поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Джорджу Камбососу не оставалось ничего другого, как согласиться на бой с другим соперником - Девином Хейни из США, владевшим "обычным" титулом WBC и не устававшим при любом случае говорить, что без этого пояса никто абсолютным чемпионом мира считаться не может.

Возрожденная надежда

Фото - Getty Images

Наконец он добился своего. В июне 2022 года американец вышел в Мельбурне на ринг против австралийца, убедительно победил его по очкам и отобрал титулы. 16 октября боксеры встретились в Австралии вторично – результат оказался аналогичным – разгромная победа Дэвина Хейни судейским решением.

Поэтому именно боксер из США сейчас превратился для Ломаченко в главную цель. Он не скрывает, что Хэйни является для него самым желанным соперником. Однако чтобы перейти к конкретике и начать с ним переговоры двукратному олимпийскому чемпиону сначала нужно победить Джемейна Ортиса и снова перезагрузить карьеру. А возможно – и отношение к себе. Вернуть на ринг флаг Украины, вместо которого во время боя с Комми почему-то появился флаг города Белгорода-Днестровского. И наконец, решиться произнести слова, которых от Василия Ломаченко ждут миллионы украинцев.

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