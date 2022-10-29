Ломаченко – Ортис: где и когда смотреть бой
В ночь на 30 сентября украинский боксер Василий Ломаченко сражается с американцем Джемейном Ортисом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок Ломаченко – Ортис состоится в ночь на 30 октября в Нью-Йорке. В Украине бой будет вживую транслировать Megogo. Трансляция вечера бокса из Madison Square Garden Theater стартует в 3:00. Сама встреча Ломаченко и Ортиса ориентировочно начнется после 5:00 по киевскому времени.
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Бокс
Василий Ломаченко (Украина) - Джемейн Ортис (США)
Бой в легком весе (до 61,2 кг)
30 октября
Нью-Йорк (США), Madison Square Garden Theater
Начало - 5:00
Прямая трансляция на Megogo
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28 октября Василий Ломаченко и Джемейн Ортис провели взвешивание и финальную дуэль взглядов.
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