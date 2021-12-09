Ломаченко определился с приоритетными встречами после боя с Комми

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает vRINGe.com.

По его словам, Ломаченко стремится сражаться за титулы, поэтому хочет встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Камбососом или Хейни, являющимся обладателем "регулярного" пояса WBC (Всемирного боксерского совета).

"Я не хотел бы сводить Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона, а оставить одного в легком весе, а второго в другом полулегком. Но если вариантов не будет, то почему бы и нет? А так наш приоритет Камбосос - он побил Лопеса, победившего Лому. А еще приоритет Хейни, ведь он имеет титул WBC", - сказал Боб Арум, также промоутер чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг) Шакура Стивенсона из США.

Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

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