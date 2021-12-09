Ломаченко определился с приоритетными встречами после боя с Комми
Украинский боксер Василий Ломаченко после поединка с Ричардом Комми хочет встретиться с австралийцем Джорджем Камбососом или американцем Дэвином Хейни
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает vRINGe.com.
По его словам, Ломаченко стремится сражаться за титулы, поэтому хочет встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Камбососом или Хейни, являющимся обладателем "регулярного" пояса WBC (Всемирного боксерского совета).
"Я не хотел бы сводить Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона, а оставить одного в легком весе, а второго в другом полулегком. Но если вариантов не будет, то почему бы и нет? А так наш приоритет Камбосос - он побил Лопеса, победившего Лому. А еще приоритет Хейни, ведь он имеет титул WBC", - сказал Боб Арум, также промоутер чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг) Шакура Стивенсона из США.
Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона
- 7 декабря стало известно, что американец Джервонта Дэвис может получить право на поединок с Джорджем Камбососом.
- Американский боксер Джервонта Дэвис отказался от титула WBA в первом полусреднем весе, чтобы сосредоточиться на боях в легком дивизионе.
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