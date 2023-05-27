Об этом заявил промоутер боксера из Украины Боб Арум в комментарии iFL TV .

По его словам, Ломаченко, несмотря на поражение, не собирается завершать карьеру и продолжит выступления.

"Я был фаном Василия с самого начала его профессиональной карьеры. Увидим, что будет, но он точно собирается продолжать боксировать. Он остается огромным талантом", - сказал Арум.

35-летний Ломаченко проиграл Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) единодушным решением судей. После поражения он выразил убеждение, что находится в хорошей форме и может продолжать боксировать на самом высоком уровне.