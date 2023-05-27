Ломаченко определился с будущим в боксе после поражения от Хэйни
Василий Ломаченко намерен продолжать карьеру после поражения от Девина Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом заявил промоутер боксера из Украины Боб Арум в комментарии iFL TV .
По его словам, Ломаченко, несмотря на поражение, не собирается завершать карьеру и продолжит выступления.
"Я был фаном Василия с самого начала его профессиональной карьеры. Увидим, что будет, но он точно собирается продолжать боксировать. Он остается огромным талантом", - сказал Арум.
35-летний Ломаченко проиграл Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) единодушным решением судей. После поражения он выразил убеждение, что находится в хорошей форме и может продолжать боксировать на самом высоком уровне.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- После боя стало известно, что Ломаченко превзошел Хейни по числу ударов.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя .
- 24 мая менеджер Ломаченко написал письма IBF, WBA, WBO и WBC с просьбой сделать боксера из Украины обязательным претендентом на чемпионские титулы.
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