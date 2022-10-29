Видео опубликовал Top Rank.

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. Поединок состоится в спортивном комплексе Madison Square Garden.

Хотя украинец и сразится с американцем, на битве взглядов местная публика активно скандировала: "Лома-Лома-Лома". Сначала Ортис решил выйти на дуэль в очках, но позже снял их.

На процедуре взвешивания Василий Ломаченко показал результат 61,1 кг. Джермейн Ортис – 60,8 кг. Боксеры соперничают в легкой категории (до 61,2 кг).

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Последний раз Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.

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