Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 30 октября в Нью-Йорке (США) Ломаченко неудачно начал поединок и отдал сопернику несколько стартовых раундов. В дальнейшем украинец перехватил инициативу и вышел вперед в судейских записках.

Ортис выглядел лучше соперника в пятом, седьмом и восьмом раундах, однако Ломаченко выиграл решающие трехминутки и победил по очкам - 115:113, 116:112, 117:111.

Украинец одержал 17 побед в карьере, в его пассиве также 2 поражения. Американец потерпел первую неудачу, на его счету также 16 побед и 1 ничья.

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