Ломаченко объявил о следующем бое и пообещал посвятить его украинскому народу
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что проведет следующий поединок 29 октября против американца Джемейна Ортиса и посвятит бой украинскому народу
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Ломаченко, он проведет следующий бой 29 октября в Нью-Йорке.
"Хочу посвятить это сражение всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг. Люблю этот спорт. Очень рад вернуться. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но я не восприму легкомысленно Джемейна Ортиса. нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний", - сказал Ломаченко.
Пока всеми титулами в легком весе (до 61,2 кг) владеет американец Девин Хейни, который будет защищать их 15 октября в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
В последний раз 34-летний Василий Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы. В общей сложности на его счету 16 побед и 2 поражения.
26-летний Джемейн Ортис выиграл 16 поединков и 1 свел вничью. У американца нет ни одного поражения.
- 17 августа стало известно, что Василий Ломаченко проведет следующий бой в октябре 2022 года против американца Джемейна Ортиса.
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