Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Ломаченко, он проведет следующий бой 29 октября в Нью-Йорке.

"Хочу посвятить это сражение всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг. Люблю этот спорт. Очень рад вернуться. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но я не восприму легкомысленно Джемейна Ортиса. нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний", - сказал Ломаченко.

Пока всеми титулами в легком весе (до 61,2 кг) владеет американец Девин Хейни, который будет защищать их 15 октября в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

В последний раз 34-летний Василий Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы. В общей сложности на его счету 16 побед и 2 поражения.

26-летний Джемейн Ортис выиграл 16 поединков и 1 свел вничью. У американца нет ни одного поражения.

17 августа стало известно, что Василий Ломаченко проведет следующий бой в октябре 2022 года против американца Джемейна Ортиса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb