Ломаченко объяснил, почему выбрал в соперники посредственного боксера
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что выбрал в соперники американца Демейна Ортиса из-за годового перерыва в карьере
Об этом Ломаченко заявил в интервью Yahoo! Спорт.
По его словам, после длительной паузы в карьере проводить бой с топовыми соперниками не было смысла, поэтому он избрал Джемейна Ортиса.
"Я думаю, что Ортис – молодой и амбициозный боец. Он непобежден, имеет хорошую технику и другие боксерские аспекты. В принципе, особенно вариантов не было, потому что у меня по очевидным причинам была долгая пауза в карьере. Я не мог сразу после этого перерыва сразиться с топовыми бойцами. В этом просто не было смысла. Итак, мне предложили двух потенциальных соперников, и я выбрал Ортиса, поскольку он непобежден", – сказал Ломаченко.
Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке.
В последний раз украинец боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.
- 16 октября американский боксер Дэвин Хейни победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное