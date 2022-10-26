Об этом Ломаченко заявил в интервью Yahoo! Спорт.

По его словам, после длительной паузы в карьере проводить бой с топовыми соперниками не было смысла, поэтому он избрал Джемейна Ортиса.

"Я думаю, что Ортис – молодой и амбициозный боец. Он непобежден, имеет хорошую технику и другие боксерские аспекты. В принципе, особенно вариантов не было, потому что у меня по очевидным причинам была долгая пауза в карьере. Я не мог сразу после этого перерыва сразиться с топовыми бойцами. В этом просто не было смысла. Итак, мне предложили двух потенциальных соперников, и я выбрал Ортиса, поскольку он непобежден", – сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке.

В последний раз украинец боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.

16 октября американский боксер Дэвин Хейни победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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