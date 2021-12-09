Ломаченко объяснил, почему ему стало смешно после просмотра боя с Лопесом

Об этом он заявил в интервью YouTube каналу Venum.

По словам Ломаченко, американец не нанес ему ни одного чистого удара и не должен выигрывать единогласным решением судей.

"Мне было очень смешно, когда я увидел хайлайт боя с Лопесом. В этом ролике не было ни одного чистого удара. Он попадал по локтям или плечам, нанес один или два удара по корпусу, и на этом все. Не было ни одного чистого удара в голову. Я считаю, что разбираюсь в боксе. Я не проиграл этот бой по очкам", - сказал Ломаченко.

В то же время он отметил, что поражение его мотивировало новыми свершениями.

"Это поражение дало мне дополнительную энергию и еще больше мотивировало меня. Многие большие боксеры проигрывали и возвращались после этого. Ты должен дальше двигаться своим путем", - рассказал Ломаченко.

В октябре 2020 года тогдашний обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирной боксер боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Американец 28 ноября 2021 года потерял звание абсолютного чемпиона мира, уступив австралийцу Джорджу Камбососу.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.