Ломаченко объяснил, почему ему стало смешно после просмотра боя с Лопесом
Украинский боксер Василий Ломаченко в очередной раз заявил, что не заслуживал поражения по очкам в бою против американца Теофимо Лопеса
Об этом он заявил в интервью YouTube каналу Venum.
По словам Ломаченко, американец не нанес ему ни одного чистого удара и не должен выигрывать единогласным решением судей.
"Мне было очень смешно, когда я увидел хайлайт боя с Лопесом. В этом ролике не было ни одного чистого удара. Он попадал по локтям или плечам, нанес один или два удара по корпусу, и на этом все. Не было ни одного чистого удара в голову. Я считаю, что разбираюсь в боксе. Я не проиграл этот бой по очкам", - сказал Ломаченко.
В то же время он отметил, что поражение его мотивировало новыми свершениями.
"Это поражение дало мне дополнительную энергию и еще больше мотивировало меня. Многие большие боксеры проигрывали и возвращались после этого. Ты должен дальше двигаться своим путем", - рассказал Ломаченко.
В октябре 2020 года тогдашний обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирной боксер боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Американец 28 ноября 2021 года потерял звание абсолютного чемпиона мира, уступив австралийцу Джорджу Камбососу.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 8 декабря Василий Ломаченко признался, что обрадовался поражению Теофимо Лопеса от Джорджа Камбососа в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
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