Ломаченко обвинил Мейвезера в срыве чемпионского боя

Об этом сообщает Boxing Insider .

По словам Василия Ломаченко, промоутерская компания Mayweather Promotions, владельцем которой является легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, мешает бою с Джервонтой Дэвисом, владеющим титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе ).

"Они делают Джервонти только те бои, в которых уверены в его победе. Они делают ему бои только против тех оппонентов, которых, по их мнению, он точно побьет. Я всегда говорил, что готов с ним сражаться. Но это бокс". Здесь своя политика. В его команде знают, чего я стою. Они знают, что я реально опасен", - сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 15 декабря промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя между австралийцем Джорджем Камбососом и американцем Дэвином Хейни.

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