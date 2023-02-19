Ломаченко несколько недель назад покинул Украину

Об этом Ломаченко рассказал в интервью Fight Hub TV .

По словам боксера, он уже несколько недель находится в США и готовится к поединку против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хэйни.

"Я вернулся в США несколько недель назад, мы начали готовиться. Надеюсь, что поединок с Хейни состоится 20 мая, как раньше уже объявляли. Пока мы не подписали контракт, но работаем над мельчайшими деталями. Думаю, что поединок состоится. Я на это надеюсь. – рассказал Ломаченко, который является бывшим чемпионом мира в трех категориях – легкой, полулегкой (до 57,2 кг) и второй полулегкой (до 59 кг).