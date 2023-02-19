Ломаченко несколько недель назад покинул Украину
Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко начал в США подготовку к бою против американца Дэвина Хейни
Об этом Ломаченко рассказал в интервью Fight Hub TV .
По словам боксера, он уже несколько недель находится в США и готовится к поединку против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хэйни.
"Я вернулся в США несколько недель назад, мы начали готовиться. Надеюсь, что поединок с Хейни состоится 20 мая, как раньше уже объявляли. Пока мы не подписали контракт, но работаем над мельчайшими деталями. Думаю, что поединок состоится. Я на это надеюсь. – рассказал Ломаченко, который является бывшим чемпионом мира в трех категориях – легкой, полулегкой (до 57,2 кг) и второй полулегкой (до 59 кг).
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15 января стало известно, что Василий Ломаченко проведет поединок против Дэвина Хейни 20 мая 2023 года.
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