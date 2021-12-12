Ломаченко не вышел на ринг с флагом Украины
Боксер Василий Ломаченко (Украина) после победы над Ричардом Комми (Гана) вышел на церемонию оглашения победителя без государственного флага Украины. А именно такая традиция бытует в большом спорте, когда проходят международные соревнования.
Вместо этого спортсмен появился на публике с красно-желтым флагом своего родного города Белгород-Днестровского Одесской области, обращает внимание Еспресо.TV.
В сети Ломаченко укоряют, что это было бы уместно, если бы речь шла о поединке на уровне области, а не о бое между представителями разных стран.
В июне 2021 года, когда он одержал победу над японцем Масайоши Накатани, Ломаченко тоже выходил на ринг не с государственным, а с городским флагом.
Справка
В июне 2020 года Ломаченко снялся в пропагандистском российском фильме о РПЦ под названием "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!", в котором заявил, что для него лично в детстве не существовало разграничения "православных" на Россию, Украину, Беларусь.
"У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, какая-то граница. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы все - православные христиане", - сказал в фильме Василий Ломаченко.
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