Ломаченко не вышел на ринг с флагом Украины

Вместо этого спортсмен появился на публике с красно-желтым флагом своего родного города Белгород-Днестровского Одесской области, обращает внимание Еспресо.TV.



В сети Ломаченко укоряют, что это было бы уместно, если бы речь шла о поединке на уровне области, а не о бое между представителями разных стран.







В июне 2021 года, когда он одержал победу над японцем Масайоши Накатани, Ломаченко тоже выходил на ринг не с государственным, а с городским флагом.



Справка



В июне 2020 года Ломаченко снялся в пропагандистском российском фильме о РПЦ под названием "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!", в котором заявил, что для него лично в детстве не существовало разграничения "православных" на Россию, Украину, Беларусь.



"У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, какая-то граница. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы все - православные христиане", - сказал в фильме Василий Ломаченко.





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