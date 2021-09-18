Ломаченко назвал ключевое преимущество Усика в бою с Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, Усик в противовес габаритам Джошуа, противопоставит свою скорость.

"Конечно, я верю в Усика. Он имеет очень большой шанс. Но это не будет легко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать в ринге. Он знает, как боксировать. Это будет очень-очень интересный бой. Джошуа гораздо крупнее. Что ж, зато Александр гораздо быстрее", - сказал Ломаченко.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и владеет двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 14 сентября британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что в случае, если Александру Усику удастся справиться с прессингом Джошуа в первой половине поединка, то он победит по очкам.

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