Ломаченко назвал имя своего следующего соперника и анонсировал дату боя

Об этом сообщает iFL TV.



По словам Ломаченко, бой состоится в Нью-Йорке.



"11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий бой против Ричарда Комми. Конечно, я хочу реванш с Лопесом, но никто не знает, потому что сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра опять говорят "да". Мы не знаем", - сказал Василий Ломаченко.

11 декабря Ломаченко встретится с бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми.

В 2019 году у ганца титул IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 4 августа Боб Арум заявил, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать Ричард Комми.

18 сентября промоутер сообщил, что Василий Ломаченко проведет следующий бой 11 декабря против Комми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb