Ломаченко назвал имя своего следующего соперника и анонсировал дату боя
11 декабря Василий Ломаченко встретится с бывшим чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми
Об этом сообщает iFL TV.
По словам Ломаченко, бой состоится в Нью-Йорке.
"11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий бой против Ричарда Комми. Конечно, я хочу реванш с Лопесом, но никто не знает, потому что сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра опять говорят "да". Мы не знаем", - сказал Василий Ломаченко.
11 декабря Ломаченко встретится с бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми.
В 2019 году у ганца титул IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
- Напомним, 4 августа Боб Арум заявил, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать Ричард Комми.
- 18 сентября промоутер сообщил, что Василий Ломаченко проведет следующий бой 11 декабря против Комми.
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