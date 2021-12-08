Ломаченко назвал имя боксера, с которым хочет встретиться после боя с Комми
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что после поединка с Ричардом Комми из Ганы хочет встретиться с абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Камбососом
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Ломаченко, в следующем бою он хотел бы встретиться с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджем Камбососом.
"Что касается моего будущего, то мы сможем поговорить о нем после поединка с Комми. Конечно, Камбосос – бой, который я хотел бы получить. Он новый чемпион и прекрасно проявил себя в поединке с Лопесом. Но сейчас моего полного внимания заслуживает Комми. Эта задача, на которой я сейчас полностью сосредоточен", – сказал Ломаченко.
Он назвал гонца одним из самых опасных бойцов легкого дивизиона.
"Ричард Комми – мощный и очень опытный боксер. Для меня это интересный вызов, и я знаю, что фанаты с нетерпением ждут этого боя. Я полностью здоров и готов к этому поединку. Не могу дождаться", - рассказал Ломаченко.
Бой украинца и гонца состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).
Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- 7 декабря стало известно, что американец Джервонта Дэвис может получить право на поединок с Джорджем Камбососом.
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