Ломаченко назвал имя боксера, с которым хочет встретиться после боя с Комми

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Ломаченко, в следующем бою он хотел бы встретиться с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджем Камбососом.

"Что касается моего будущего, то мы сможем поговорить о нем после поединка с Комми. Конечно, Камбосос – бой, который я хотел бы получить. Он новый чемпион и прекрасно проявил себя в поединке с Лопесом. Но сейчас моего полного внимания заслуживает Комми. Эта задача, на которой я сейчас полностью сосредоточен", – сказал Ломаченко.

Он назвал гонца одним из самых опасных бойцов легкого дивизиона.

"Ричард Комми – мощный и очень опытный боксер. Для меня это интересный вызов, и я знаю, что фанаты с нетерпением ждут этого боя. Я полностью здоров и готов к этому поединку. Не могу дождаться", - рассказал Ломаченко.

Бой украинца и гонца состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).

Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.

7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.

7 декабря стало известно, что американец Джервонта Дэвис может получить право на поединок с Джорджем Камбососом.

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