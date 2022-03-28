Ломаченко нашли замену в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос встретится с американцем Дэвином Хейни
Об этом сообщает BoxingScene .
По информации издания, боксеры договорились о поединке. Камбосос будет защищать титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) 5 июня в Австралии.
В контракте на бой предусмотрена опция реванша в случае поражения австралийца. Пока стороны еще не поставили подписи под соглашением.
Дэвин Хейни является "регулярным" чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Джордж Камбосос выбрал американца в соперники после того, как от поединка отказался Василий Ломаченко, решивший остаться на время войны в Украине и вступивший в ряды терробороны в Белгород-Днестровском, Одесской области.
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину для проведения чемпионских боев.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против Джорджа Камбососа.
- После этого Джордж Камбосос поддержал Василия Ломаченко , решившего остаться в Украине.
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