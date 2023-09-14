Ломаченко нашли замену в бою за вакантный титул WBC

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter .

По его информации, следующим соперником непобедимого Шакура Стивенсона в бою за вакантный титул WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) станет Эдвин Де Лос Сантос. Бой состоится 16 ноября в Лас-Вегасе.

Доминиканец оказался следующим в рейтинге после того, как встречаться с американцем отказался украинец Василий Ломаченко и другой боксер из США – Фрэнк Мартин.

В пассиве Де Лос Сантоса есть одно поражение, которое он потерпел в январе 2022 года от Уильяма Фостера из США.

Почему титул WBC стал вакантным

2 августа WBC объявила обладателя титула в легком весе Дэвина Хейни "чемпионом в отпуске", поскольку американец решил провести следующий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против соотечественника Реджиса Прогрейса.

WBC планировала санкционировать бой за вакантный пояс между обязательным соискателем Шакуром Стивенсоном и лидером рейтинга Василием Ломаченко. Однако украинец отказался выходить на ринг в 2023 году.

Поражение Ломаченко от Хэйни

Ломаченко 21 мая в Лас-Вегасе проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Для 35-летнего боксера из Украины это поражение стало третьим в карьере. Он не согласился с проигрышем и потребовал у американца реванша.