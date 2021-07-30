Ломаченко намекнул на дату следующего боя
Украинский боксер Василий Ломаченко намекнул на дату своего следующего боя
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В своем Twitter Василий Ломаченко написал "11 декабря" и этим намекнул, что это дата его следующего поединка.
"11 декабря", - лаконично написал Ломаченко.
В своем предыдущем бою украинец 27 июня победил японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- Напомним, 28 июля Василий Ломаченко стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Теофимо Лопес.
- 29 июля уже сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко должен провести следующий поединок 11 декабря .
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