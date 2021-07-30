Ломаченко намекнул на дату следующего боя

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В своем Twitter Василий Ломаченко написал "11 декабря" и этим намекнул, что это дата его следующего поединка.

"11 декабря", - лаконично написал Ломаченко.

В своем предыдущем бою украинец 27 июня победил японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, 28 июля Василий Ломаченко стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Теофимо Лопес.

29 июля уже сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко должен провести следующий поединок 11 декабря .

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